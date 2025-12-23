Bahar Şahin’den olay paylaşım: 'En büyük korkum Fenerbahçeli bir koca'

‘Zalim İstanbul’, ‘Aynı Yağmur Altında’ ve ‘Gülümse Kaderine’ gibi yapımlarda rol alan genç oyuncu Bahar Şahin, bu kez oyunculuğuyla değil, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sözleriyle özellikle Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çeken Şahin, en büyük korkusunu açıkladı.

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda esprili ama dikkat çeken ifadeler kullandı.



Şahin, “Hayattaki en büyük korkum ne biliyor musun? Rabbimin bana Fenerbahçeli bir koca vermesi. Bak, çok korkuyorum. Beşiktaş olur, Galatasaray zaten mükemmel olur. Aklına gelebilecek her takım olur ama Fenerbahçe… Asla. İmkânsız!” sözleriyle gündem oldu.

Bahar Şahin’in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, özellikle Fenerbahçeli kullanıcılar arasında tartışma yarattı.