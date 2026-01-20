Barış Arduç hukuk mücadelesini kazandı: Kiracısına icra şoku!

Ünlü oyuncu Barış Arduç, Beşiktaş’taki dairesinde oturan kiracısıyla yaşadığı "eksik kira" krizinde mutlu sona ulaştı. Toplamda 50 bin liralık eksik ödeme nedeniyle yargıya başvuran başarılı oyuncu, mahkeme tarafından haklı bulundu.

Olay, geçtiğimiz yıl İstanbul Beşiktaş’ta meydana geldi. İddiaya göre Barış Arduç, kiracısının aylık ödemeleri üç ay boyunca eksik yatırdığını tespit etti. Durumu düzeltmesi için kiracısıyla iletişime geçen Arduç, herhangi bir olumlu yanıt alamayınca yasal yollara başvurma kararı aldı.

İTİRAZ GELİNCE DAVA AÇILDI

Arduç, eksik kalan 50 bin lira için icra takibi başlattı. Ancak kiracısının takibe itiraz etmesi üzerine süreç yargıya taşındı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne "itirazın iptali" davası açan ünlü oyuncu, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Üç ay boyunca kira bedeli eksik yatırılmıştır. İletişim çabalarımız sonuçsuz kalmış ve icra takibine de haksız yere itiraz edilmiştir. Zararımın giderilmesini talep ediyorum."

MAHKEMEDEN BARIŞ ARDUÇ LEHİNE KARAR

Sabah gazetesinin haberine göre; davanın geçtiğimiz günlerde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti dosyayı karara bağladı. Sunulan delilleri ve banka kayıtlarını inceleyen mahkeme, Barış Arduç’u haklı bularak kiracının itirazını iptal etti. Karara göre kiracı, eksik kalan kira bedelini Arduç’a geri ödeyecek.