Baygınlık geçirmişti: Ahu Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konuldu

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, önceki gün geçirdiği baygınlık sonrası hastaneye kaldırıldı.

Oyuncunun bağlı olduğu menajerlik şirketi, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Yağtu’ya yapılan tetkiklerin ardından beyin anevrizması teşhisi konulduğu belirtildi.

Menajerlik şirketi tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz."

Yağtu’nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.