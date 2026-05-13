Bayhan Gürhan Survivor’a veda mı etti? Acun Ilıcalı kötü haberi böyle duyurdu

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük finale adım adım yaklaşan Survivor 2026'da, geçtiğimiz haftaya damga vuran Bayhan Gürhan krizinde son perde yaşandı. Adada aniden başlayan ve durdurulamayan burun kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Bayhan'ın akıbeti, dün akşam gerçekleştirilen acil durum konseyinde belli oldu.

"AŞIRI KAN KAYBI VE OPERASYON SÜRECİ"

Yarışma sırasında kanlar içinde kalan ve takım arkadaşı Mert Nobre eşliğinde hastaneye sevk edilen Bayhan’ın, aşırı kan kaybı yaşadığı ve Dominik’te küçük bir operasyon geçirdiği öğrenildi. Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada durumun ciddiyetini vurgulayarak, "Bayhan'ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı" sözleriyle yaşanan korkuyu dile getirdi.

ACUN ILICALI KARARI AÇIKLADI: RİSKİ GÖZE ALAMAYIZ

Konseye katılarak süreci anlatan Bayhan, "Hayat benim için yeniden başladı. Zor bir süreçti ama atlattık" diyerek ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Ancak Acun Ilıcalı, İstanbul’daki doktorlarla yapılan toplantılar sonucunda Bayhan’ın fiziksel şartlara uygun olmadığını belirtti. Ilıcalı, "Oyun alanında yaşanabilecek bir kaza veya düşüş hayatını riske atabilir, bir operasyon daha geçirme ihtimalin var. Bu yüzden Survivor 2026 senin için bitti" diyerek diskalifiye kararını duyurdu.





VEDA KONSERİYLE DÖNÜYOR

Arkadaşlarıyla vedalaşan Bayhan Gürhan, özellikle hastanede kendisini yalnız bırakmayan Nobre’ye teşekkür ederek adadan ayrıldı. Sosyal medya hesabından canlı yayın açan ünlü sanatçı, sağlık durumunun iyi olduğunu ve 13 Haziran’da Trabzon’daki konseriyle hayranlarıyla buluşacağını müjdeleyerek "Doğru zamanda veda ediyorum" dedi.