Beckham ailesinde ipler tamamen koptu: Brooklyn Beckham’dan ağır suçlamalar!

Dünyaca ünlü Beckham ailesinin en büyük oğlu Brooklyn Peltz Beckham, ebeveynleri David ve Victoria Beckham ile olan ilişkisi hakkında ilk kez kamuoyuna açık ve sert bir açıklama yaptı. 26 yaşındaki Beckham, ailesini eşine "saldırmakla" ve hayatını kontrol etmeye çalışmakla suçlayarak, "Barışmak istemiyorum" dedi.

"MARKA DEĞERİ HER ŞEYİN ÖNÜNDE GELİYOR"

Instagram hesabı üzerinden 16 milyon takipçisine seslenen Brooklyn, yıllardır sessiz kaldığını ancak ailesinin basın yoluyla kendisini hedef alması üzerine konuşmak zorunda kaldığını belirtti. Ailesinin kamuoyu önündeki imajına her şeyden çok değer verdiğini savunan Beckham, şu ifadeleri kullandı:

"Beckham markası her şeyden önce geliyor. Aile sevgisi, sosyal medyada ne kadar paylaşım yaptığınıza bağlı olarak belirleniyor. Hayatımın çoğunda kontrol edildim ve aşırı endişeyle büyüdüm. Onlardan uzaklaştığımdan beri bu endişe ortadan kalktı."

DÜĞÜN GECESİ KRİZİ: "ANNEM İLK DANSI ÇALDI"

Açıklamanın en dikkat çekici kısımları, Brooklyn ve Nicola Peltz'in düğün süreciyle ilgiliydi. Brooklyn, annesi Victoria Beckham’ı eşinin gelinlik seçimini sabote etmekle ve düğünde "uygunsuz bir rol çalmakla" suçladı:

Gelinlik İptali: "Annem Nicola'nın tasarımını giymekten heyecan duyduğunu söylemesine rağmen, son anda elbiseyi iptal ederek onu acilen yeni bir elbise bulmaya zorladı."

Dans Skandalı: "İlk dansımızı kaçırmamıza neden oldu. Sahneye çağrıldığımda eşim yerine annem dans etmek için bekliyordu ve herkesin önünde benimle çok uygunsuz bir şekilde dans etti."





"BABAMA GÖRÜŞMEK İÇİN YALVARDIM, REDDEDİLDİM"

Brooklyn, babası David Beckham’ın 50. yaş günü partisinde yaşananların perde arkasını da anlattı. Londra’ya gitmelerine rağmen babasının kendilerini bir hafta boyunca otel odasında beklettiğini iddia eden Beckham, "Bana, ancak eşim gelmezse görüşmeyi kabul edeceğini söyledi. Bu yüzüme atılmış bir tokattı" dedi.

İSİM HAKLARI VE "RÜŞVET" İDDİASI

Genç Beckham, ebeveynlerinin düğünden önce kendi isminin haklarını devretmesi için kendisine "baskı yaptığını ve rüşvet teklif ettiğini" iddia etti. Bu talebi reddettiği günden beri ailesinin kendisine olan tavrının değiştiğini ve bunun maddi gelirini (maaş gününü) etkilediğini öne sürdü.

BECKHAM CEPHESİ SESSİZ

BBC'nin görüş almak için ulaştığı David Beckham’ın temsilcileri konuya ilişkin henüz bir yorumda bulunmadı. Ancak çift, daha önce aralarındaki husumet iddialarını hiçbir zaman kabul etmemişti. Küçük kardeş Cruz Beckham ise daha önce sosyal medyada yaptığı bir yorumda ailesinin çocuklarını hiçbir zaman dışlamayacağını savunmuştu.