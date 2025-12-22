Beckham ailesinde kriz: Brooklyn Beckham, anne ve babasını engelledi!

David ve Victoria Beckham çiftinin, oğulları Brooklyn Beckham tarafından sosyal medyada engellendiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Aile içindeki gerilim, bu kez çiftin küçük oğlu Cruz Beckham’ın açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

Son günlerde David ve Victoria Beckham’ın, 26 yaşındaki büyük oğulları Brooklyn Beckham ile gelinleri Nicola Peltz’i Instagram’da takipten çıktığı yönündeki iddialar konuşuluyordu. Ancak bu söylentilere Cruz Beckham’dan net bir yalanlama geldi.

“ENGELLENDİLER, BEN DE ENGELLENDİM”

20 yaşındaki Cruz Beckham, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda anne ve babasının Brooklyn’i takipten çıkmadığını belirterek, “Bu doğru değil. Annem ve babam asla oğullarını takipten çıkmaz. Gerçekleri doğru aktaralım. Engellendiler… ben de engellendim” ifadelerini kullandı.





KARDEŞLERİNİ DE ENGELLEDİ

Cruz Beckham’ın açıklamalarına göre Brooklyn Beckham, yalnızca anne ve babasını değil, kardeşlerini de sosyal medyada engelledi. Brooklyn’in Instagram’da sadece babaannesi ve dedesi Ted ve Sandra Beckham ile halaları Lynne ve Joanne’i takip etmeye devam ettiği görüldü. Ayrıca Victoria Beckham’ın ailesinden büyükannesi Jackie Adams ve teyzesini takip ettiği belirtildi.

NOEL’İ AİLESİYLE GEÇİRMEYECEK

Yaşanan bu gelişmeler, Brooklyn Beckham’ın bu yıl Noel’i ailesiyle birlikte geçirmeyeceği yönündeki haberlerin ardından geldi. İngiliz basınına konuşan bir kaynak, Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz’in Noel’i Peltz ailesiyle geçirme kararı aldığını ve bu durumun Nicola Peltz’in ailesini oldukça mutlu ettiğini aktardı.

Beckham ailesindeki bu sosyal medya hamleleri, aile içindeki gerilimin sürdüğü yorumlarına neden oldu.