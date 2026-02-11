Beckham ailesindeki 'düğün krizi' büyüyor: Ünlü şarkıcı Marc Anthony sessizliğini bozdu!

David ve Victoria Beckham çiftinin en büyük oğlu Brooklyn Beckham’ın, ailesiyle bağlarını kopardığını duyurduğu olaylı Instagram paylaşımının yankıları sürüyor. 2022 yılındaki düğününde eşi Nicola Peltz ile yapacağı ilk dansın annesi tarafından "çalındığını" iddia eden Brooklyn’e, o gece sahnede olan yakın dostları Marc Anthony’den yanıt geldi.

"OLAYLAR ANLATILDIĞI GİBİ DEĞİL"

Beckham ailesinin uzun süredir yakın dostu olan ve Cruz Beckham’ın vaftiz babalığını üstlenen 57 yaşındaki Marc Anthony, verdiği son röportajda çekişmeyi "son derece talihsiz" olarak nitelendirdi. Anthony, şu ifadeleri kullandı:

"Harika ve muhteşem bir aile, onları çocuklar doğmadan önce de tanıyordum. Aileyle gerçekten çok yakınım ancak orada olanlar hakkında söyleyecek bir şeyim yok. Olayların bu şekilde yansıması üzücü; ancak anlatılanlar gerçeği tam olarak yansıtmıyor."

DÜĞÜN GECESİ NELER YAŞANDI?

Brooklyn Beckham’ın iddiasına göre; Marc Anthony düğün sırasında kendisini sahneye çağırmış, hemen ardından Victoria Beckham’ı da davet ederek planlanan "ilk dans" anını sabote etmişti. Oğul Beckham, annesinin kendisiyle "uygunsuz ve utanç verici" bir şekilde dans ettiğini savunurken; Nicola Peltz’in bu durum karşısında gözyaşları içinde salonu terk ettiği öne sürülmüştü.

GELİN NİCOLA PELTZ "HİÇE Mİ SAYILDI?"

Gecenin bir diğer iddialı detayı ise Marc Anthony’nin sahneden Victoria Beckham’a "Bu gece salonun en güzel kadını" diye hitap etmesi oldu. Gelini hiçe saydığı gerekçesiyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan ve alay konusu haline gelen Anthony, bu açıklamasıyla aradaki gerginliği yumuşatmaya çalışsa da "gerçeklik payı yok" diyerek Brooklyn’in suçlamalarına set çekti.