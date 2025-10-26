Cumhuriyet Gazetesi Logo
Berdan Mardini'den hayranlarını korkutan açıklama: Konuşamıyorum!

26.10.2025 09:59:00
Ses teli ameliyatı geçiren Berdan Mardini, yaklaşık beş gündür konuşamadığını belirterek, “Allah’ın izniyle 30 Ekim’de kontrolüm var, sonrasında inşallah yavaş yavaş geçecek” dedi.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, ses teli ameliyatı geçirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Mardini, ameliyat sonrası sürecin kontrol altında olduğunu ancak yaklaşık beş gündür konuşamadığını belirtti.

KÖTÜ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Berdan Mardini, yaptığı paylaşımda, “Yaklaşık beş gündür konuşamıyorum. Allah’ın izniyle 30 Ekim’de kontrolüm var, sonrasında inşallah yavaş yavaş geçecek” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçının, bu süre boyunca sadece yazı yoluyla iletişim kurabildiği öğrenildi. Mardini’nin sağlık durumunun yakından takip edildiği ve tedavisinin olumlu şekilde ilerlediği bildirildi.

