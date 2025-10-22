Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti... Peker Açıkalın'ın eşi son halini paylaştı!

‘Ekmek Teknesi’, ‘Avrupa Yakası’ ve ‘Yahşi Cazibe’ gibi unutulmaz dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Peker Açıkalın, bir süredir sağlık durumu hakkındaki iddialarla gündemdeydi.

Geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Açıkalın, bu haberleri yalanlayarak, “Yazılan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok” açıklamasını yapmıştı.

Nisan ayında ise hastane odasında elinde kanlı mendille paylaştığı fotoğraf sosyal medyada endişe yaratmıştı.

Ünlü oyuncunun son hali yeniden merak konusu olurken, eşi Çilem Açıkalın sosyal medya hesabından Peker Açıkalın ile çocuklarının birlikte keyifli anlarını paylaştı. Fotoğraflarda oyuncunun iyi durumda olduğu görülürken, takipçiler “İyi görünüyor” yorumlarında bulundu.



