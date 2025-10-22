Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti... Peker Açıkalın'ın eşi son halini paylaştı!

Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti... Peker Açıkalın'ın eşi son halini paylaştı!

22.10.2025 15:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti... Peker Açıkalın'ın eşi son halini paylaştı!

Geçen yıl beyin kanaması geçirdiği iddia edilen oyuncu Peker Açıkalın hastane odasından elinde kanlı mendille verdiği pozu paylaşınca sevenlerini endişelendirmişti. Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı.

‘Ekmek Teknesi’, ‘Avrupa Yakası’ ve ‘Yahşi Cazibe’ gibi unutulmaz dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Peker Açıkalın, bir süredir sağlık durumu hakkındaki iddialarla gündemdeydi.

Geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Açıkalın, bu haberleri yalanlayarak, “Yazılan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok” açıklamasını yapmıştı.

Image

Nisan ayında ise hastane odasında elinde kanlı mendille paylaştığı fotoğraf sosyal medyada endişe yaratmıştı.

Ünlü oyuncunun son hali yeniden merak konusu olurken, eşi Çilem Açıkalın sosyal medya hesabından Peker Açıkalın ile çocuklarının birlikte keyifli anlarını paylaştı. Fotoğraflarda oyuncunun iyi durumda olduğu görülürken, takipçiler “İyi görünüyor” yorumlarında bulundu.

Image

 

İlgili Konular: #Peker Açıkalın