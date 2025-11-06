Beyninde kitle tespit edilmişti! Lara'dan yeni paylaşım

Bir süredir beynindeki kitleden dolayı tedavi gören ünlü şarkıcı Lara, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde kitlesinin iyi huylu çıktığını açıklayan Lara, “Artık geçmişte kalanları geride bırakıyorum. Yanımda olmayanları geçmişle birlikte hapsettim” ifadelerini kullandı.

“Beyninde kitle belirlendi”

Geçtiğimiz haftalarda sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Lara, takipçileriyle şu sözleri paylaşmıştı:

“Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah’tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir.”

Bu açıklamanın ardından Lara’ya binlerce destek mesajı yağmış, sanatçı da dualar için sevenlerine teşekkür etmişti.

“DUA VE MESAJLARINIZLA AYAĞA KALKIYORUM”

Tedavi sürecinin başından beri güçlü durmaya çalıştığını belirten Lara, “Belki bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ çok güçlü. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Sizlerin duaları ve güzel mesajlarıyla yeniden ayağa kalkıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

“KİTLE İYİ HUYLU ÇIKTI”

Geçtiğimiz günlerde tahlil sonuçlarını paylaşan Lara, güzel haberi şu sözlerle duyurdu:

“Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah’ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR’a gireceğim.”

Sanatçı, doktorlarının onayıyla yeniden sahnelere dönebileceğini de açıkladı.

“AYNANIN İÇİNDE GEÇMİŞİMİ BIRAKTIM”

Tedavi süreci olumlu ilerleyen Lara, sosyal medya hesabından spor salonundan yaptığı yeni paylaşımında duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Fotoğrafa baktığımda arkadaki aynada geçmişte yaşadığım tüm kötü anıları, acıları ve zorlukları görüyorum. O aynanın içinde geçmişimi, beni üzen her şeyi bıraktım. Şimdi ise aynanın önünde bambaşka bir ‘Lara’ olarak duruyorum. Artık geçmişte kalanları geride bırakıp, hayatın güzelliklerine daha açık bir kalple bakıyorum. Bu süreçte kimlerin gerçekten yanımda olduğunu, kimlerin olmadığını gördüm. Olmayanları da geçmişle birlikte o aynanın içine hapsettim.”



