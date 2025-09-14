Beyonce 44. yaşını cesur pozlarla kutladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, 44’üncü doğum gününü sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla kutladı. Dantel ve tülden oluşan bordo elbisesiyle beğeni toplayan ünlü sanatçı, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Üç çocuk annesi Beyonce, doğum günü paylaşımına şu notu düştü:

"Doğum günüm için çok teşekkür ederim aşkım. Tanrı’ya bir yıl için daha şükrediyorum. Barış ve sevgi."

Son röportajında müzik endüstrisindeki uzun kariyerini değerlendiren Beyonce, 7 yaşında tutkusunun peşinden gitmeye başladığını anlatarak, “Genellikle tek siyahi kız ben olurdum ve o zaman iki kat daha fazla dans edip şarkı söylemem gerektiğini fark ettim” ifadelerini kullandı.

Başarıya ulaşmak için sahnede varlığına, zekâsına ve çekiciliğine güvenmesi gerektiğini vurgulayan şarkıcı, özel hayatına dair de açıklamalarda bulundu. Eşi Jay-Z ile birlikte şöhretlerine rağmen mahremiyetlerini korumaya çalıştıklarını dile getiren Beyonce, “Bu işte, mücadele etmediğiniz sürece hayatınızın büyük bir kısmı size ait değildir” dedi.

Ünlü şarkıcı, akıl sağlığını ve özel hayatını korumanın kendisi için öncelik olduğunu belirterek, “Hayat kalitem buna bağlı olduğu için akıl sağlığımı ve mahremiyetimi korumak için mücadele ettim. Kimliğimin büyük bir kısmı sevdiğim ve güvendiğim insanlara saklı” sözleriyle dikkat çekti.