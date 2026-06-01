Biletleri 50 bin TL'yi buluyordu... Travis Scott'dan skandal konser: Sahneye bir saat geç çıktı, 20 dakikada geri indi!!

Müzik dünyasının küresel çapta en çok dinlenen isimlerinden biri olan ABD'li rapçi Travis Scott’ın aylar öncesinden büyük bir reklam kampanyasıyla duyurulan Türkiye’deki ilk konseri, müzikseverler için tarihi bir hayal kırıklığına dönüştü. Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen ve fahiş bilet fiyatlarıyla günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan dev organizasyon, sanatçının skandal sahne tavırları nedeniyle izleyicilerin sert protestolarına sahne oldu.

Edinilen bilgilere göre; etkinlik alanını dolduran binlerce kişi, fahiş fiyatlara rağmen büyük bir beklentiyle saatlerce bekledi ancak karşılığında eşi benzeri görülmemiş bir saygısızlıkla karşılaştı.

BİR SAAT GECİKTİ, YÜZÜNÜ ATKIYLA GİZLEDİ!

Planlanan konser saatinden yaklaşık bir saat sonra sahneye adım atan Travis Scott, sahne tarzının ötesinde hayranlarını şoke eden bir görüntüyle izleyici karşısına çıktı. Yüzünü tamamen kapatan bir atkı ve aksesuarlarla şarkılarını söyleyen rapçi, tüm konser boyunca yüzünü bir an bile göstermedi.

Scott’ın seyirciyle hiçbir şekilde iletişim kurmaması, sahne enerjisinin düşüklüğü ve adeta zoraki bir performans sergilemesi Tersane İstanbul'u dolduran dinleyicilerin tepkisini çekmeye başladı. Ancak asıl kriz, sürenin kısalığıyla patlak verdi.

50 BİN TL ÖDEYEN HAYRANLAR İSYAN ETTİ: YUHALANARAK AYRILDI

Türkiye'nin en pahalı müzik etkinliklerinden biri olarak tarihe geçen organizasyonda, bilet fiyatları dudak uçuklatmıştı. Bazı bilet kategorilerinin resmi olarak 50 bin TL seviyelerine satıldığı, kara borsada ise bu rakamların yüz binlerce liraya ulaştığı iddia edilen konserde Travis Scott, sahnede yalnızca 20 dakika kaldı.

Uzun süren bekleyişin ardından performansın sadece 20. dakikasında sanatçının sahneyi aniden terk etmesi üzerine alanda adeta infial yaşandı. Binlerce seyirci, ünlü rapçiyi yuhalamaya başladı. Scott, kendisini protesto eden kalabalığın yuhalamaları ve yoğun tepkileri eşliğinde apar topar alandan ayrıldı.

SOSYAL MEDYADA "SAHTE TRAVİS" AKIMI

Konserin hemen ardından sosyal medya platformları adeta yıkıldı. Binlerce kullanıcı yüksek ücretler ödeyip dolandırıldıklarını belirterek organizasyon şirketine ve sanatçıya öfke kustu. Sanatçının yüzünü hiç göstermemesi ve bu denli kısa kalması üzerine esprili paylaşımlar da gecikmedi. Sosyal medyada konsere çıkan kişinin gerçek Travis Scott olmadığı iddia edilerek başlatılan "Fake (Sahte) Travis" akımı ve mizahi yorumlar gecenin en çok konuşulan maddesi oldu.