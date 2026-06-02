Blake Lively ve Justin Baldoni arasında sular durulmuyor: Uzlaşmanın ardından yeni mahkeme hamlesi!

Hollywood sinemasının son dönemde en çok konuşulan yapımlarından "Bizimle Başladı Bizimle Bitti" (It Ends with Us) filminin setinde başlayan gerilim, adliye koridorlarında yeni bir evreye taşındı. Başrol oyuncusu Blake Lively ile filmin hem başrolü hem de yönetmeni olan Justin Baldoni arasında yıllardır süren hukuk mücadelesinde geçen ay uzlaşmaya varıldığı açıklanmış olsa da, 38 yaşındaki Lively’den sürpriz bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, avukatlık masrafları ve tazminat talebiyle yeniden mahkemeye başvurdu.

Lively’nin hukuk ekibi, Baldoni ve yapım şirketi Wayfarer Studios tarafından kendilerine karşı açılan iftira davasının, California yasaları uyarınca kesin bir dille yasaklanan bir "misilleme eylemi" olduğunu savunarak mahkeme giderlerinin karşılanması gerektiğini öne sürdü. Baldoni’nin avukatları ise bu iddiayı asılsız bularak reddetti.

SET ARKASINDAKİ KRİZ MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI

"Gossip Girl" dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Blake Lively, Aralık 2024’te resmiyet kazanan ilk şikayetinde, Baldoni’nin set sırasında cinsel hayatı hakkında uygunsuz ifadeler kullandığını ve senaryoda yer almayan bazı cinsel içerikli sahneleri filme zorla dahil etmeye çalıştığını iddia etmişti. Lively ayrıca, Baldoni’nin kendi itibarını zedelemek amacıyla organize bir halkla ilişkiler ve sosyal medya karalama kampanyası yürüttüğünü ileri sürmüştü.

Buna karşılık Justin Baldoni ve ortak yapım şirketi Wayfarer Studios; Blake Lively ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Ryan Reynolds’a karşı şantaj ve iftira iddialarıyla 400 milyon dolarlık dev bir karşı dava açmıştı. Ancak mahkeme, geçtiğimiz yıl bu iddiaları temelsiz bularak reddetmişti.

UZLAŞMA "ZAFER" GETİRMEDİ: MASRAF SAVAŞI BAŞLADI

Hukuk mücadelesinde geçtiğimiz ay iki tarafın ortak bir paydada uzlaşmaya vardığı duyurulmuştu. Resmi belgelere göre, tarafların birbirine herhangi bir tazminat ödememesi ve Lively’nin taciz iddialarının düşürülmesi şartıyla karşılıklı suçlamalar geri çekilmişti. Mahkeme, Lively'nin cinsel taciz içerikli bazı iddialarını düşürse de, Baldoni ve ekibinin oyuncuya karşı yürüttüğü faaliyetleri "misilleme" olarak haklı bulmuştu.

Anlaşmanın ardından Baldoni’nin avukatları durumu müvekkilleri adına bir "zafer" olarak nitelendirirken, Lively’nin ekibi de davanın kapanmasını kendi lehlerine yorumlamıştı. Ancak her iki tarafın da "kazandık" ilanıyla kapatılan dosya, yıllar süren yıpratıcı davanın doğurduğu devasa mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerinin kimin cebinden çıkacağı tartışmasıyla yeniden açılmış oldu. Gözler şimdi California mahkemesinin masraflar konusunda vereceği yeni karara çevrildi.