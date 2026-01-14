Blok3’ten babasına 10 milyon TL’lik doğum günü hediyesi

Spotify’da 10 milyon dinlenmeye ulaşan ilk Türk sanatçı olan Blok3, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ile yaşadığı polemikle gündeme gelmişti. Akalın’ın, Blok3 hakkında yaptığı “Listelerle ilgili başka şeyler dönüyor” imasındaki açıklamasına genç rapçinin verdiği sert yanıt, magazin ve müzik dünyasında günlerce konuşulmuştu. Karşılıklı açıklamaların ardından taraflar arasındaki gerilim uzun süre gündemde kalmıştı.

Bu tartışmaların ardından, asıl adı Hakan Aydın olan Blok3, bu kez bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi. Ünlü rapçi, babasının doğum günü için 10 milyon TL değerinde lüks bir otomobil satın aldı.

Blok3, bu özel anı sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ve notla duyurdu. Paylaşımında, “Bugün babamın yıllardır hayal ettiği arabayı babama aldım. Bu anı ölümsüzleştirmek istiyorum. Baba hep sen mi bize yapacaksın? Bu sefer de biz sana yaptık. Baba bu senin” ifadelerini kullandı.

Rapçinin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları Blok3’ün ailesine verdiği değeri öven mesajlar paylaştı.

Öte yandan Blok3’ün yalnızca Spotify gelirlerinden aylık yaklaşık 14 milyon TL kazandığı iddiaları da daha önce gündeme gelmişti. Bu rakam, genç rapçinin müzik platformlarındaki başarısının ekonomik karşılığını gözler önüne seriyor.