Bölüm başına 4 milyon TL talebi kriz yarattı: Burak Özçivit, Kuruluş Osman dizisinden ayrılıyor

2019 yılında yayın hayatına başlayan ve altı sezondur büyük ilgiyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in, yeni sezon için yapımcı şirket Bozdağ Film ile ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı iddia edildi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Özçivit, gelecek sezon için bölüm başına 4 milyon TL talep etti.

Yapım şirketiyle yürütülen görüşmelerin tıkanmasının ardından taraflar sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme, kulislerde Özçivit’in diziden ayrıldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. İddialara göre, yeni sezonda Kuruluş Osman dizisi başrol oyuncusu olmadan yoluna devam edecek.

SENARYODA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Burak Özçivit’in olası vedasıyla birlikte dizinin senaryosunda da değişikliğe gidileceği belirtiliyor. Yeni sezonda Osman Bey’in yaşlılık dönemine geçileceği ve hikâyenin ağırlıklı olarak oğlu Şehzade Orhan’ın üzerine kurulacağı öğrenildi.

Dizide daha önce Emre Bey’in canlandırdığı Orhan karakterini kimin oynayacağı ise merak konusu oldu. Yapım ekibinin yeni başrol için arayışlara başladığı öğrenildi.