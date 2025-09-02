Boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti... Dilan Çıtak: Yanlış seçimlerle bugün vedalaştım

Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor. Bodrum’da polisin “Dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla karakolluk olan Çıtak, kısa süre sonra babasına kumanda fırlattığı gerekçesiyle mahkemelik olmuştu.

Yaşanan bu olayların ardından, Çıtak’ın 2022 yılında evlendiği eşi Levent Dörter ile boşanma kararı aldığı öne sürüldü. Sekiz yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çiftin, son dönemde sorunlar yaşadığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYADAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Dilan Çıtak, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda yaşadığı süreçle ilgili duygularını şöyle ifade etti:

"Yıllardır aynı hataların peşinde koşup sonra üzülmezsiniz. Çünkü bu senin seçimin. Yanlış seçimler yalnızca üzer, yıpratır; benliğini, pozitifliğini, mutluluğunu, gülüşünü çalar. Yapman gereken, seçimlerini değiştirmek ve doğruları hayatına dahil etmek. Bu sayede bütün güzelliklerin açığa çıkacak. Seni çirkinleştiren her şeyden uzak dur, seni yeşerten şeyleri hayatına dahil et. Ben şahsen yıllardır yaptığım yanlış seçimlerle bugün vedalaştım. Şimdi saf ve temiz mutluluk zamanı."