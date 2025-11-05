Boşanma sürecinde aşk tatili: Güzide Duran ve Fikret Orman el ele

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.11.2025 09:54:00
Güzide Duran, boşanma süreci devam ederken sevgilisi Fikret Orman’la Avrupa tatiline çıktı; sosyal medya paylaşımıyla ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile bir süredir aşk yaşayan eski manken Güzide Duran, devam eden boşanma sürecine rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla mutlu bir birliktelik yaşadığını göstermeye devam ediyor.

Güzide Duran, geçtiğimiz haftalarda siyah ve beyaz kalp emojileriyle Fikret Orman’ın yüzünü göstermediği bir fotoğraf paylaşarak ilişkisini ilk kez sosyal medyada duyurmuştu.

Ünlü çift, bu kez birlikte çıktıkları Avrupa tatilinden paylaşımlarda bulundu. Güzide Duran, el ele tutuştukları kareyi “İyi ki” notuyla, kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojileriyle takipçileriyle paylaştı.

Öte yandan Güzide Duran’ın 16 yıllık eşi iş insanı Adnan Aksoy’la boşanma süreci devam ediyor. Olaylı geçtiği bilinen davanın ilk duruşmasının 6 Ocak’ta görüleceği öğrenildi.

