Brad Pitt’ten 8 yıl süren boşanma süreci hakkında ilk açıklama

Brad Pitt ile Angelina Jolie, Eylül 2016’da yollarını ayırmış, boşanma davasını ise Jolie açmıştı. Süreç, tam 8 yıl sonra, 2024’ün sonunda mahkeme kararıyla resmen sonuçlandı.

Ünlü çiftin birlikte altı çocuğu bulunuyor. Üçü evlatlık (Maddox 23, Pax 21, Zahara 20) ve üçü biyolojik (Shiloh 19, Knox ve Vivienne 16) olan çocukların, uzun süredir babaları Brad Pitt ile görüşmediği biliniyor. Hatta Zahara, Shiloh ve Vivienne’in Pitt soyadını kullanmayı bıraktığı kamuoyuna yansımıştı.

"ANGELINA BİTKİN AMA RAHATLAMIŞ DURUMDA"

Angelina Jolie'nin avukatları, boşanmanın resmiyet kazanmasının ardından yaptıkları açıklamada, “Angelina, 8 yıldan fazla bir süre önce Pitt'e boşanma davası açtı. Kendisi ve çocukları, Pitt ile paylaştıkları tüm mal varlığını bıraktı. Jolie, o zamandan beri ailesi için huzur ve şifa bulmaya odaklandı. Bu, uzun bir sürecin sadece bir parçası. Açıkçası Angelina bitkin ama bu sürecin bitmesinden dolayı rahatlamış durumda,” ifadelerini kullandı.

PITT, YENİ AŞKIYLA KAMERALAR KARŞISINDA

Boşanma süreci boyunca çocuklarıyla birlikte görüntülenen Angelina Jolie’nin ismi zaman zaman aşk iddialarıyla gündeme gelse de hiçbir söylenti doğrulanmadı.

Brad Pitt ise, ayrılığın ardından bir süre gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Ancak son dönemde 32 yaşındaki mücevher tasarımcısı Ines de Ramon ile yaşadığı ilişkiyle gündeme geldi. Pitt, yeni sevgilisiyle el ele objektiflere poz verirken, daha genç ve stil sahibi görünümüyle de dikkat çekti.