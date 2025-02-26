Bir zamanların unutulmaz çiftiydiler: Brad Pitt ile Jennifer Aniston aynı filmde mi rol alacak?

Yayınlanma: 26.02.2025 - 11:46

Güncelleme: 26.02.2025 - 11:46

Brad Pitt ile Jennifer Aniston’ın aynı filmde rol alacağına dair iddialar sosyal medyada gündem oldu. 2000 yılında dünyaevine giren ve Hollywood’un en gözde çiftlerinden biri haline gelen Pitt ve Aniston, 2005 yılında boşanmıştı. Ayrılıklarının ardından, Pitt’in Bay ve Bayan Smith filminde rol aldığı Angelina Jolie ile yakınlaşması iddiaları gündeme gelmişti.

Son olarak 2020 SAG Ödülleri’nde bir araya gelen ikili, bu kez de aynı projede buluşacakları yönündeki haberlerle dikkat çekti.

Radar Online’a konuşan bir kaynak, Brad Pitt’in uzun süredir Jennifer Aniston ile bir film projesi üzerinde konuştuğunu ancak Aniston’ın buna karşı koyduğunu belirtti.

Aniston’ın, kendi projelerine odaklandığı ve Pitt ile Jolie’nin boşanma sürecine dahil olmak istemediği ifade edildi.

Ancak Pitt ile Jolie’nin resmen boşanmasının ardından, ikilinin aynı filmde yer almasının önünde artık bir engel kalmadığı öne sürülüyor.

Yönetmen David Fincher’ın da projeye dahil olmak istediği iddialar arasında yer alıyor. Hollywood, bu projeyi heyecanla bekliyor.