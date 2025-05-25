Brad Pitt Formula 1 pilotu oldu: Film gerçek pistte çekildi!

Quentin Tarantino imzalı Once Upon a Time… in Hollywood filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanan Brad Pitt, sinemaseverlerle yeni bir projeyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ünlü aktör, 27 Haziran 2025’te IMAX formatında vizyona girecek F1: The Movie adlı filmde, eski bir Formula 1 efsanesi olan Sonny Hayes karakterini canlandıracak.

Filmde Sonny Hayes, çaylak bir sürücüsüne yol göstermek için emeklilikten geri dönüyor. Senaryosu, 2022’de büyük başarı yakalayan Top Gun: Maverick filminin senaristi Ehren Kruger tarafından kaleme alındı. Yönetmen koltuğunda ise Tron, Oblivion ve Top Gun: Maverick gibi yapımlarla tanınan Joseph Kosinski oturuyor.





Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton’ın da yapımcıları arasında yer aldığı filmle ilgili Hamilton, “Brad Pitt yaşına göre çok iyi görünüyor. Formula 1 pistinde Brad Pitt ile birlikte olduğum için ne kadar heyecanlı olduğumu tarif edemem” ifadelerini kullandı.

AKSİYON, ROMANTİZM VE MİZAH BİR ARADA

CinemaCon etkinliğinde konuşan yapımcı Jerry Bruckheimer, filmin bu yazın en unutulmaz sinema deneyimi olacağını belirtti. Bruckheimer, filmde aksiyon, romantizm ve mizahın bir arada olduğunu ve Brad Pitt’in performansından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yönetmen Kosinski ise Pitt’in F1 aracı kullanmada “doğuştan yetenekli” olduğunu vurguladı: “Brad çok yetenekli bir sürücü.”

GENİŞ KADRO VE GERÇEK PİSTLERDE ÇEKİMLER

Filmin oyuncu kadrosunda Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo gibi isimler yer alıyor. 130-140 milyon dolar bütçeyle çekilen film, gerçek Formula 1 sezonu boyunca düzenlenen yarış pistlerinde çekildi.





Yönetmen Kosinski, çekimlerin canlı seyirciler önünde ve yarış hızında yapılmasının zorluklarını şöyle anlattı:

“Arabaları gerçekten Brad ve Damson kullanıyordu. Bu başlı başına muhteşem bir şey ama yüz binlerce insanın önünde, yarış temposunda çekim yapmak zordu.”

Kosinski, filmde kullanılan teknolojiler hakkında da bilgi verdi:

“Çok küçük ve hafif özel kameralar geliştirdik. Bu kameralar arabaların performansını etkilemiyor. Ayrıca arabaya yerleştirdiğimiz kameraların hareketini kontrol edebiliyoruz.”