Brad Pitt ve Edward Norton, Türkiye-ABD maçını tribünden izledi... Fight Club esprileri sosyal medyayı salladı: 'Hala kendi kendine konuşuyor'

Dünya Kupası organizasyonuna 24 yıllık hasretin ardından geri dönen ancak turnuvaya erken veda eden A Milli Futbol Takımı, prestij mücadelesi niteliğindeki üçüncü grup maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Los Angeles’ta oynanan karşılaşmada milliler, sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Birçok dünya yıldızının akın ettiği bu heyecan dolu müsabakada gözler, sinema tarihine damga vurmuş iki usta oyuncuya çevrildi.

FİGHT CLUB YILDIZLARI TRİBÜNDE BİR ARADA

1999 yapımı, yönetmenliğini David Fincher'ın üstlendiği kült yapım Fight Club (Dövüş Kulübü) filminde başrolleri paylaşan Brad Pitt ve Edward Norton, karşılaşmayı tribünden yan yana takip etti. Chuck Palahniuk’un aynı adlı ünlü romanından beyaz perdeye uyarlanan filmden tam 27 yıl sonra ikilinin yeniden bir arada görüntülenmesi, dünya genelindeki sinemaseverler ve spor kamuoyu tarafından büyük ilgiyle karşılandı.





SOSYAL MEDYADA "TYLER DURDEN" ESPRİLERİ GÜNDEM OLDU

Usta oyuncuların tribündeki samimi görüntüleri, kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasına girdi. Filmde Edward Norton'ın psikolojik sorunlar yaşayan "Anlatıcı" karakterine, Brad Pitt'in ise onun zihninde yarattığı alt kişiliği "Tyler Durden"a hayat vermesi, kullanıcılara espri malzemesi oldu.



İkilinin fotoğraflarına yorum yağdıran hayranları, sinema tarihindeki bu şizofrenik karakter bölünmesine atıfta bulunarak "Hala kendi kendine konuşuyor","Aslında Edward Norton maçı tek başına izliyor" şeklinde esprili paylaşımlarda bulundu.