Britney Spears'tan hayranlarını üzen karar... 'Bir daha asla ABD'de sahne almayacağım'

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, aldığı son kararla hayranlarını şaşırttı. Sosyal medya hesabından piyano başında çekilen eski bir fotoğrafını paylaşan Spears, ABD’de bir daha konser vermeyeceğini açıkladı.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen 44 yaşındaki sanatçı, yaklaşık 7 yıldır sahnelerden uzak bir yaşam sürüyor. Spears, en son 2018 yılında “Piece of Me” turnesi kapsamında konser vermişti.

Paylaşımında yıllar önce piyano başında çekilen bir fotoğrafına yer veren Spears, bu piyanoyu oğluna göndereceğini ve onunla birlikte sahne almayı hayal ettiğini ifade etti. Ünlü şarkıcı, “İnsanların hiç bilmediği şekilde vücudumdaki şeyleri iyileştirmek için sosyal medyada dans ediyorum. Evet, bazen utanç verici oluyor ama hayatımı kurtarmak için ateşin içinden geçtim” sözleriyle dikkat çekti.





GELECEK PLANLARINI AÇIKLADI

“Son derece hassas nedenlerden dolayı bir daha asla ABD’de sahne almayacağım” diyen Spears, gelecek planlarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Çok yakında İngiltere ve Avustralya’da oğlumla birlikte sahne almayı umuyorum. Saçımda kırmızı bir gül, topuz yapmış halde bir taburede oturacağım. O çok büyük bir yıldız ve onun yanında olmaktan onur duyuyorum. Yolun açık olsun, küçük adam.”

Spears, hangi oğlundan bahsettiğini net olarak belirtmese de aylar önce küçük oğlu Jayden James’in piyano çaldığı bir videoyu paylaşması, hayranlarının bu sözleri Jayden’a yönelik olarak yorumlamasına neden oldu.





İKİ ÇOCUK ANNESİ

Britney Spears’ın, eski eşi Kevin Federline ile evliliğinden Sean Preston ve Jayden James adında iki oğlu bulunuyor. Ünlü şarkıcı, son olarak 19 yaşındaki oğlu Jayden James ile çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı.