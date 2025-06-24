Brooklyn Beckham’dan eşi Nicola Peltz'e aşk dolu paylaşım: 'Hayatımın en iyi kararı'

David ve Victoria Beckham’ın büyük oğulları Brooklyn Beckham, 2022 yılında ABD’de oyuncu Nicola Peltz ile evlenmişti. Evliliklerinde mutlu bir şekilde yoluna devam eden çift, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Brooklyn Beckham, son paylaşımında eşine duyduğu aşkı bir kez daha dile getirdi. Nicola Peltz ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayımlayan Beckham, paylaşımına şu notu düştü:

"Bu güzel kadına evlenme teklif edeli 5 yıl oldu. Hayatımın en iyi kararı. Seni çok seviyorum."





Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda Glamour dergisine birlikte poz vermiş ve ilişkilerine dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. 21 yaşında Nicola Peltz’e evlenme teklif eden Brooklyn Beckham, duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

"Tanıştıktan üç ay sonra onunla evlenmek istediğimi biliyordum. Her zaman genç yaşta evlenmek istediğimi biliyordum ve Nicola ile tanıştığımda bundan emindim."





BECKHAM AİLESİNDE GERGİNLİK Mİ VAR?

Öte yandan, Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz'in bir süredir Beckham ailesiyle görüşmediği iddia ediliyor. Hatta Brooklyn’in, babası David Beckham’ın doğum günü kutlamasına katılmaması dikkat çekmişti. Aile içindeki soğukluk iddiaları kamuoyunda tartışma yaratırken, konuyla ilgili ne Brooklyn ne de Beckham ailesinden resmi bir açıklama yapılmadı.