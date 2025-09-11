Brooklyn Beckham restoran açıyor: Peltz ailesinden tam destek

Ünlü çift Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz’in mutlu birliktelikleri devam ederken, Beckham’dan yeni bir hamle geldi. Daily Mail’in haberine göre 26 yaşındaki Beckham, Los Angeles’ta bir burger restoranı açmaya hazırlanıyor.

MİLYARDER BABADAN TAM DESTEK

Brooklyn Beckham’ın bu projesine eşi Nicola Peltz’in yanı sıra milyarder babası Nelson Peltz’in de tam destek verdiği öğrenildi. 2026 yılında açılması beklenen restoranda, Beckham’ın kendisinin geliştirdiği özel acı sos da menüde yer alacak.

HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Aileye yakın kaynaklar, Brooklyn’in uzun süredir restoran açma hayali kurduğunu ve Los Angeles’ta bu hayalini gerçekleştirmek için somut adımlar attığını belirtti. Daha önce modellik, oyunculuk ve fotoğrafçılık gibi farklı alanlarda deneyim yaşayan Beckham, şimdilerde tüm dikkatini gastronomiye vermiş durumda.

Öte yandan Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz’in bir süredir Beckham ailesiyle bir araya gelmediği iddia ediliyor. Hatta Brooklyn’in babasının doğum gününe katılmadığı, aile üyelerine küstüğü öne sürüldü. Aile içindeki gerilime dair çeşitli iddialar ortaya atılsa da, Beckham ailesinden resmi bir açıklama gelmedi.