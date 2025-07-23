Burcu Binici'den Kenan İmirzalıoğlu itirafı: 'Bir yıl boyunca hesabımızı ödedi'

Oyuncu Burcu Binici, katıldığı bir programda gençlik yıllarına dair dikkat çeken bir anısını paylaştı. "Anadolu Ateşi" dans grubunda yer aldığı dönemde, dansçı arkadaşlarıyla birlikte ünlülerin sıkça gittiği bir mekâna girmek istediklerini ancak içeri alınmadıklarını anlatan Binici, o anlarda ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun devreye girdiğini söyledi.

"YAŞIMIZ KÜÇÜKTÜ, ALKOL TÜKETMİYORDUK, O YÜZDEN ALINMIYORDUK"

Binici, dansçı arkadaşlarıyla birlikte birçok kez mekâna girmeye çalıştıklarını ancak her defasında kapıdan çevrildiklerini dile getirerek, “Bizi o mekâna almıyorlardı. Hem yaşımızdan dolayı hem de alkol tüketmediğimiz için kapıdan çeviriyorlardı” ifadelerini kullandı.

KENAN İMİRZALIOĞLU DEVREYE GİRDİ

Binici’nin aktardığına göre, o akşamlardan birinde mekâna gelen Kenan İmirzalıoğlu, kapıdaki durumu fark etti. Mekân sahibine durumu soran İmirzalıoğlu’na, “Ağabey, bunlar dansçı kızlar. Hem yaşları küçük hem de bir şey içmiyorlar” cevabı verildi. Bunun üzerine İmirzalıoğlu, “Sen bu kızları içeri alacaksın. Su içseler de, gazoz içseler de sen içki parası diye yaz” dedi.

"BİR SENE BOYUNCA GAZOZ İÇTİK, O HESABI ÖDEDİ"

Kenan İmirzalıoğlu’nun desteğiyle mekâna girmeye başlayan Binici ve arkadaşları, bir yıl boyunca mekândaki tüm konserleri izleme fırsatı buldu. Binici o dönemi şu sözlerle anlattı:

“Biz bir sene boyunca o mekâna gidip sadece gazoz içtik. Bütün konserleri seyrettik ve Kenan ağabey hesabımızı ödedi.”