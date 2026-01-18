Burcu Kara’dan estetik eleştirisi: 'Herkes aynı oldu'

Oyuncu Burcu Kara, son dönemde hızla yayılan estetik trendlerine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medyanın etkisiyle yüz hatlarının giderek tek tipleştiğini söyleyen Kara, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

45 yaşındaki oyuncu, estetik müdahalelerin çok küçük yaşlara kadar inmesini üzücü bulduğunu belirterek, “Gerekli olmadığı sürece estetiğin bu kadar yaygınlaşması, özellikle küçük yaşlara düşmesi beni çok üzüyor. Mükemmeliyetçi olma çabası tamamen sosyal medya kaynaklı” ifadelerini kullandı.

Bazı insanların birbirine benzemeye başladığını vurgulayan Kara, “Bazen insanları karıştırıyorum; aynı dudak, aynı burun” sözleriyle estetik anlayışındaki tekdüzeliğe dikkat çekti. Oyuncunun açıklamaları, estetik ve güzellik algısı üzerine yeniden tartışma başlattı.