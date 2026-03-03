Burun kemiklerim dışarı çıkıyor demişti: Murat Dalkılıç 13. kez ameliyat masasında

Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha operasyon geçirdi. Bugüne kadar 12 kez burnundan ameliyat olan ünlü sanatçı, 13. kez bıçak altına yatarak hayranlarını endişelendirdi. Ameliyat sonrası sessizliğini bozan Dalkılıç, sağlık durumu hakkında umut verici mesajlar verdi.

"KENDİME YENİ GELEBİLİYORUM"

Sosyal medya hesabı üzerinden kendisini merak eden sevenlerine seslenen Murat Dalkılıç, operasyonun başarılı geçtiğini şu sözlerle duyurdu:

"Geçmiş olsun mesajlarınız, aramalarınız için çok teşekkür ederim. Dönemediğim için affedin, kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti. Çok şükür doktorum dün güzel şeyler söyledi. Umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz."





13 AMELİYATIN PERDE ARKASI: "KEMİKLER DIŞARI ÇIKIYORDU"

Dalkılıç, daha önce katıldığı programlarda yaşadığı zorlu süreci detaylarıyla anlatmıştı. Hastalığının sadece estetik bir kaygı değil, ciddi bir doku sorunu olduğunu belirten şarkıcı, süreci şu sözlerle özetlemişti:

"Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. İlk operasyonlarda kıkırdağım da alınmış. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi."

YAŞAM TARZINI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ

Hücre yenilenmesi konusunda sıkıntı yaşadığını ve yaralarının geç iyileştiğini fark eden ünlü sanatçı, bu sorunu aşmak için radikal kararlar almıştı. İyileşme sürecini hızlandırmak adına beslenme düzenini değiştiren Dalkılıç; alkol, sigara, tatlı ve gluteni hayatından tamamen çıkardığını açıklamıştı.