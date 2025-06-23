Çağla Şıkel Bali tatilinde: Helikopter yolculuğundan paylaşım yaptı

Ünlü sunucu Çağla Şıkel, tatil için tercihini yeniden Bali’den yana kullandı. 46 yaşındaki Şıkel, annesi ve oğulları Kuzey ile Uzay ile birlikte tropik adaya gitti.

HELİKOPTER YOLCULUĞUNU PAYLAŞTI

Şıkel, Bali’ye varış öncesi helikopter yolculuğundan sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı unutmadı. “Allah’ım lütfen inelim, söz bir daha binmeyeceğim.” notuyla verdiği poz, takipçileri arasında büyük ilgi gördü.

GEÇEN YIL DA BALİ’DEYDİ

Geçtiğimiz yıl da Bali tatili yapan Şıkel, o dönem yaptığı paylaşımlarda, “Eminim Bali bir cennettir. Henüz varmadım ama görmeme gerek kalmadan, ailemin olduğu her yer bana zaten cennet.” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca “İlk kez ailemden bu kadar uzağa ve bu kadar uzun süreli bir yolculuğa çıkıyorum.” diyerek duygularını dile getirmişti.