Çağla Şıkel Boğaz'da jet sörf yaptı!

Sunucu, oyuncu ve manken Çağla Şıkel, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz haftalarda kahvaltı tabağında yalnızca birkaç kuruyemiş ve vitamin hapı paylaşan Şıkel, gelen eleştiriler üzerine “Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi yorumlar yapılmış. Aç uyanmadığım için bazen böyle geçirdiğim öğünlerim oluyor. Denge meselesi bu.” açıklamasını yapmıştı.

Şimdi ise ünlü isim, jet sörf tutkusuyla gündeme geldi. Geçtiğimiz yaz Çeşme’de çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte motorlu board üzerinde dersler alan Şıkel, eylülde İznik Gölü’nde sürüş deneyimi yaşamıştı. Bu kez ise İstanbul Boğazı’nda jet sörf yaparken görüntülendi.

Köprünün altından geçerken yaşadığı heyecanı Instagram hesabından “Hayatımın en güzel günlerinden biri. Bir hayalim daha gerçek oldu. İstanbul böyle bir başka güzel.” notuyla paylaşan Şıkel’e takipçilerinden “Yok artık!” yorumları geldi.

Sörf yapmayı çok sevdiğini dile getiren Çağla Şıkel, bacaklarının morardığı bir fotoğrafı da paylaşarak “Öğrenirken bazı bedeller ödendi ama onlar bile gülümsetiyor.” ifadelerini kullandı.