Çağla Şıkel kahvaltı tabağıyla yeniden gündemde!

Fit görünümü ve sağlıklı yaşam tarzıyla sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel, bu kez de meyve ağırlıklı kahvaltı tabağıyla dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kısa sürede gündeme oturan Şıkel, “nasıl formda kaldığı” sorularını bir kez daha akıllara getirdi.

Daha önce de kuruyemişler ve takviye edici ürünlerden oluşan kahvaltı tabağını paylaşarak çok konuşulan ünlü isim, ardından yalnızca turptan oluşan akşam yemeği menüsüyle de dikkat çekmişti. Bu paylaşımlar, Şıkel’in günlük beslenme rutinine dair merakı artırmıştı.

Son paylaşımında, meyvelerle dolu sade bir kahvaltı tabağı sunan Şıkel’in bu tercihi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Pek çok kullanıcı, yorumlarında şu ifadeleri kullandı:

“Kadın gerçekten yemiyor.”

“Bununla doyuyor mu?”

“Kadın aç geziyor ama hâlâ taş gibi.”

Şıkel ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Ancak sağlıklı beslenme ve düzenli spor ile formda kalmaya devam ettiği biliniyor.