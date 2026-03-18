Çağlar Ertuğrul’dan 'yaş farkı' eleştirilerine yanıt

Televizyon dünyasının merakla beklenen projelerinden biri olan 'Çirkin' dizisi, henüz yayına girmeden başrol oyuncuları arasındaki yaş farkıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide çocukluk arkadaşını canlandıracak olan 38 yaşındaki Çağlar Ertuğrul ile 22 yaşındaki Derya Pınar Ak arasındaki 16 yaşlık fark, izleyiciler tarafından "inandırıcılık" üzerinden eleştirilmişti.

"KURGU DÜNYASINDA HAYAL GÜCÜ SINIR TANIMAZ"

Eleştirilerin odağındaki başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul, konuya dair sessizliğini bozarak net açıklamalarda bulundu. Yapılan tartışmaların yersiz olduğunu belirten Ertuğrul, oyunculuğun bir temsil sanatı olduğunu şu sözlerle hatırlattı:

"Bu bir drama dünyası, kurgu dünyası. Kurgu dünyasında hayal gücünüzde ne varsa yansıtabilirsiniz. Bunu olumluyor musunuz, olumlamıyor musunuz; o ayrı bir konu. Ancak kurguda her şey senaryo ve karakter bağlamında değerlendirilir."

"İKİ İNSAN REŞİTSE PROBLEM YOK"

Ertuğrul, partneriyle arasındaki yaş farkının kişisel hayatlar ve toplumsal normlar üzerinden tartışılmasına ise etik bir sınır çizdi. Ünlü oyuncu, “Evet, aramızda bir yaş farkı var ama iki insan reşitse bunda bir problem yoktur” diyerek tartışmalara son noktayı koydu.