Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden aşk dolu kareler

2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma’da futbolcu Caner Erkin ile evlenen ve 2018 yılında kızları Mirhan Ela’yı kucağına alan oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

40 yaşındaki Ovalı, eşiyle birlikte çıktıkları tatilden romantik kareler paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Caner Erkin de aynı fotoğrafı, “Hep ilk gün gibi hissedeceğim sonsuza dek!” notuyla kendi hesabında paylaştı.





Geçtiğimiz aylarda İbrahim Selim’in YouTube programına konuk olan Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin’le tanışma hikayesini samimi bir şekilde anlatmıştı.

Ovalı, “Ben Caner’i bayağı sevmiyordum. Cilt doktorunda tanıştık. Zaten Beşiktaşlıyım, her haliyle Fenerbahçeli olarak onu yok saydım. Caner tanışmak için elini uzattı, ben de ‘En büyük Beşiktaş’ dedim. Eli havada kaldı. Doktora ‘Beni onunla tanıştır’ demiş, telefonumu almış. Uyuz oldum. Bir de korkuyordum çünkü Caner maçlarda çok çirkefti,” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, Caner Erkin’in 1.5 yıl boyunca kendisini ikna etmeye çalıştığını belirterek, “Bir gün, ‘Ben rüyamda gördüm, evleneceğiz’ dedi. ‘Kesin manyak’ dedim. Derken çocuğumuz oldu. Caner’i çok seviyorum. Onu 14 kez telefonda engelledim ve 9 yıldır bunun vicdan azabını çekiyorum,” sözleriyle evlilik sürecini anlattı.