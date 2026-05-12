Cannes Film Festivali başlıyor: Ünlü isimler Cannes'a akın etti!

Küresel sinema endüstrisinin en prestijli buluşmalarından biri olan Cannes Film Festivali, bu yıl 79'uncu kez izleyiciyle buluşuyor. 12-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan dev organizasyon için Fransa’nın Cannes şehri, dünyanın dört bir yanından gelen ünlü isimlerin akınına uğradı.

JÜRİ BAŞKANI PARK CHAN-WOOK

Güney Koreli usta yönetmen Park Chan-wook’un jüri başkanlığını üstlendiği festivalde, Altın Palmiye için yarışacak filmleri değerlendirecek ekip de şehre ayak bastı.





Jüri üyeleri arasında yer alan Demi Moore, Chloe Zhao, Ruth Negga, Laura Wandel, Isaach De Bankole ve Diego Cespedes, açılış öncesi ilk kez bir araya geldi. Ayrıca Alman model Heidi Klum gibi moda dünyasının ikonik isimleri de kırmızı halı öncesi dikkat çeken isimler arasındaydı.

AÇILIŞ 'THE ELECTRIC KISS' İLE YAPILIYOR

11 gün sürecek olan festivalin bu akşamki açılış töreni, Fransız yapımı 'The Electric Kiss' filmi ile gerçekleştirilecek. Gecenin en anlamlı anları ise sinemaya kattıkları değerle efsaneleşen Barbra Streisand ve Peter Jackson’a "Altın Palmiye Onur Ödülü" verilmesiyle yaşanacak.

DEV YÖNETMENLER ALTIN PALMİYE İÇİN YARIŞACAK

Bu yıl Altın Palmiye (Palme d'Or) ödülü için tam 22 film kıyasıya rekabet edecek. Yarışma seçkisinde Asghar Farhadi, Pedro Almodovar, Pawel Pawlikowski, Ira Sachs, Hirokazu Kore-eda, Laszlo Nemes ve Ryusuke Hamaguchi gibi sinemanın dahi isimlerinin yeni yapımları dünya prömiyerlerini gerçekleştirecek.

CANNES'DA TÜRK ÇIKARTMASI

Dünya yıldızlarının buluşma noktasında Türkiye de geniş bir temsilci grubuyla yer alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TGA’nın ortaklaşa düzenlediği 'Türkiye Invites You' resepsiyonu kapsamında pek çok Türk oyuncu Cannes'da boy gösterecek. Caner Cindoruk, Dilan Çiçek Deniz, Engin Altan Düzyatan, Görkem Sevindik, Ozan Akbaba, Özge Gürel, Sinem Ünsal ve Demet Özdemir gibi isimler, festival boyunca düzenlenecek etkinliklere katılarak Türkiye’yi temsil edecek.