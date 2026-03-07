Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cansever’den müjdeli haber: Uygun ilik bulundu, nakil için gün sayıyor!

Cansever’den müjdeli haber: Uygun ilik bulundu, nakil için gün sayıyor!

7.03.2026 09:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Cansever’den müjdeli haber: Uygun ilik bulundu, nakil için gün sayıyor!

"Ağla Gözbebeğim" ve "Sen de Gittin" gibi unutulmaz eserlerle hafızalara kazınan ünlü sanatçı Cansever, bir süredir mücadele ettiği lösemi hastalığında en kritik aşamaya geldi. Tedavisi Almanya’da süren 58 yaşındaki sanatçı, uygun donörün bulunduğunu ve ilik nakli ameliyatı için tarih beklediğini duyurdu.

Müzik dünyasında önemli bir yer edinen Cansever, geçtiğimiz aylarda yakalandığı lösemi (kan kanseri) hastalığına karşı verdiği mücadelede umut verici bir gelişme paylaştı. Bir süredir sahnelerden uzak kalan ve tedavisi Almanya’da devam eden sanatçıdan, sevenlerini sevindiren haber geldi.

UYGUN DONÖR BULUNDU

Hastalığın duyulmasının ardından büyük bir destek dalgasıyla karşılaşan Cansever, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada tedavi sürecinin planlandığı gibi ilerlediğini belirtti. Kendisi için uygun iliğin bulunduğunu müjdeleyen ünlü isim, nakil ameliyatı için artık gün sayıyor.

"HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR"

Yaşadığı süreci şeffaflıkla takipçileriyle paylaşan 58 yaşındaki sanatçı, son durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Canlarım; tedavim, terapim her şey yolunda gidiyor. Bir ilik nakli kaldı, onu da atlatacağım dualarınızla. Şimdi nakil ameliyatı için tarih bekliyorum."

İlgili Konular: #lösemi