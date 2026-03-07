Cansever’den müjdeli haber: Uygun ilik bulundu, nakil için gün sayıyor!

Müzik dünyasında önemli bir yer edinen Cansever, geçtiğimiz aylarda yakalandığı lösemi (kan kanseri) hastalığına karşı verdiği mücadelede umut verici bir gelişme paylaştı. Bir süredir sahnelerden uzak kalan ve tedavisi Almanya’da devam eden sanatçıdan, sevenlerini sevindiren haber geldi.

UYGUN DONÖR BULUNDU

Hastalığın duyulmasının ardından büyük bir destek dalgasıyla karşılaşan Cansever, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada tedavi sürecinin planlandığı gibi ilerlediğini belirtti. Kendisi için uygun iliğin bulunduğunu müjdeleyen ünlü isim, nakil ameliyatı için artık gün sayıyor.

"HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR"

Yaşadığı süreci şeffaflıkla takipçileriyle paylaşan 58 yaşındaki sanatçı, son durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Canlarım; tedavim, terapim her şey yolunda gidiyor. Bir ilik nakli kaldı, onu da atlatacağım dualarınızla. Şimdi nakil ameliyatı için tarih bekliyorum."