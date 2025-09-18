Cardi B dördüncü kez anne oluyor

"I Like It", "Bodak Yellow" ve "Drip" gibi hit şarkılarıyla tanınan ünlü rapçi Cardi B, geçtiğimiz aylarda rapçi Offset ile 6 yıllık evliliğini bitirme kararı almıştı. Boşanma süreci devam ederken Eylül 2024’te üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Cardi B, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Bir süre önce Amerikan futbolu yıldızlarından Stefon Diggs ile aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı, Haziran ayında ilişkisini doğrulamıştı. Çiftten bugün müjdeli haber geldi.

BEBEK MÜJDESİ

Cardi B, CBS Mornings programında Gayle King’e verdiği röportajda hamile olduğunu duyurdu. Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan rapçi, “Mutluyum, iyi bir yerde olduğumu ve çok güçlü olduğumu hissediyorum. Tüm bu işleri yaparken bir bebeği de yaratıyorum” ifadelerini kullandı.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

Cardi B’nin, ayrı yaşadığı Offset ile evliliğinden Kulture Kiari Cephus, Wave Set Cephus ve Blossom adında üç çocuğu bulunuyor.