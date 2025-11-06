‘Çarpıntı’ dizisinden şaşırtan ayrılık: Mihriban Er apar topar çıkarıldı

Başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin’in yer aldığı Çarpıntı dizisinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Dizide rol alan oyuncu Mihriban Er, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla diziden apar topar çıkarıldığını duyurdu.

Er, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Çarpıntı dizisine sürekli rol olarak girmiştim. Sadece altıncı bölümde iki sahnem oldu. Bugün gelen haberle rolümün devam etmeyeceğini öğrendim. Konu başka bir yere evrilmiş. İşte bizim işler böyle, sadece reyting savaşı var.”





Oyuncunun açıklaması, dizi takipçileri arasında şaşkınlık yaratırken, yapım ekibinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.