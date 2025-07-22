Çekişmeli boşanma sürecindeki Güzide Duran'dan duygusal paylaşım: 'Çocuk intikam aracı olarak kullanılmamalı!'

2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenerek kariyerine ara veren ve yurt dışında yaşamaya başlayan ünlü manken Güzide Duran, 16 yıllık evliliğini 2024 yılında sonlandırma kararı almıştı. İki çocuk sahibi çiftin boşanma süreci kamuoyunun gündeminde yer alırken, karşılıklı suçlamalar da dikkat çekmişti.

Adnan Aksoy, Duran’ın gizemli davranışlar sergilediğini ve kendisinin güvenini zedelediğini öne sürerek boşanma davası açarken; Güzide Duran da ihanete uğradığını ve fiziksel ile psikolojik şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Bu zorlu sürecin ardından Fikret Orman ile yeni bir ilişkiye başlayan Güzide Duran, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımlarla dikkat çekti. Oğlu Emir ile çekilmiş bir karesini paylaşan Duran, fotoğrafa "Kalbim, sabır" notunu düştü.

Çocukları Selin ve Emir’e duyduğu özlemi dile getiren Duran, takipçileriyle dertleştiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hangi çocuk annesi veya babası hakkında kötü bir şey duymak ister? İnsan annesi veya babasını değiştiremez. Hayat bu, eşler anlaşamayabilir veya boşanabilir fakat çocuğun annesini ya da babasını değiştirme imkanı yok.”

Boşanma sürecinde çocuğun taraf haline getirilmesine de karşı çıkan Duran, şu uyarıda bulundu:

“Ebeveynler çocuğu karşı tarafa cephe yapmanın bir getirisini göremez. Aksine çocuğun içinden çıkılamayacak problemler yaşamasına neden olurlar. Boşanma durumundaki masum tek kişinin çocuk olduğu unutulmamalı ve çocuğun bir intikam aracı olarak kullanılmaması gerekiyor. Taraflardan birinin bu durumu alttan alması ile çocuk zamanla dürüst tarafın kim olduğunu ve doğruyu anlayacaktır.”