Cem Yılmaz duyurdu: GORA 4 GORA filminin çekimleri başladı! İşte oyuncu kadrosu...

Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği ve Türk sinemasında bir döneme damga vuran G.O.R.A. serisi, uzun bir aradan sonra yeni bir macera ile beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. "GORA 4 GORA" adını taşıyan yeni yapımın hazırlık sürecini sosyal medya hesaplarından adım adım paylaşan Yılmaz, hayranlarını heyecanlandıran son gelişmeyi duyurdu.

ÇEKİMLER UNUTULMAZ REPLİKLE MÜJDELENDİ

Film için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan ve fiziksel olarak form tutan Cem Yılmaz, merakla beklenen yapımın çekimlerine başlandığını ilan etti. Filmdeki efsanevi karakteri Arif Işık için saçlarını koyu renge boyatıp bıyık bırakarak imaj tazeleyen ünlü komedyen, setin ilk gününü sinemaseverlerin hafızasına kazınan bir replikle paylaştı. Yılmaz, yeni imajıyla verdiği pozun altına şu notu düştü:

”Dünyalı dostum tam olarak anlamadın galiba. Kaçırıldın."





Geçtiğimiz haftalarda da filmin sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Burak Yıldırım ile bir araya gelen ünlü sanatçı, "Dün G.O.R.A'daydım… Son geri sayım" ifadeleriyle projenin prodüksiyon kalitesine dair ipuçları vermişti.

"240 DAKİKALIK BİR GORA MACERASI VAR"

Yeni projeye dair daha önce açıklamalarda bulunan Cem Yılmaz, filmin formatı ve içeriği hakkında çarpıcı detaylar paylaşmıştı. Yapımın alışılmış sinema sürelerinin ötesinde olacağını belirten Yılmaz, "Komik ama biraz daha derinlikli bir iş. İki uzun sinema filmi uzunluğunda bir şey. 240 dakikalık bir 'GORA 4 GORA' macerası var" diyerek sinemaseverlere geniş kapsamlı bir hikaye vadedildiğini aktarmıştı.

DEV KADRO ŞEKİLLENDİ, OZAN GÜVEN YER ALMAYACAK

GORA 4 GORA'nın merak edilen geniş oyuncu kadrosunda sinema dünyasından pek çok önemli isim bir araya geliyor. Cem Yılmaz; yeni filmde Can Yılmaz, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, Necip Memili, İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Okan Çabalar, Ayumi Takano, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar gibi isimlerin rol alacağını duyurmuştu.

Öte yandan, serinin önceki filmlerinde "Robot 216" karakterine hayat veren usta oyuncu Ozan Güven'in yeni projede yer almayacağı kesinleşti. Kadroda bulunmayacağını belirten Güven, projeye şu sözlerle destek verdi:

"216 olmaz 217 olur kardeşler. GORA kendi başına bir kült iştir. Onun bir parçasıyım ben de. Benim yerime bir başkası olur, o da vazifesini yapar. GORA yine GORA olacaktır."