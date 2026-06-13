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Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu yıllar sonra yan yana: Oğulları Kemal mezun oldu

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu yıllar sonra yan yana: Oğulları Kemal mezun oldu

13.06.2026 09:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu yıllar sonra yan yana: Oğulları Kemal mezun oldu

2013 yılında evliliklerini sonlandıran Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, oğulları Kemal’in mezuniyet töreni için bir araya geldi. İngiliz Konsolosluğu'nda düzenlenen törende eski eşlerin yan yana verdiği pozlar dikkat çekti.
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Medyatik isimler Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, oğulları Kemal’in mezuniyet töreninde bir araya geldi. 2013 yılında yollarını ayıran ancak dostane ilişkilerini sürdüren eski eşler, bu özel günde oğullarının mutluluğuna ortak oldu.

"BEN İLK DEFA MEZUN OLUYORUM"

Kemal Yılmaz'ın mezuniyet töreni İngiliz Konsolosluğu'nda gerçekleştirildi. Törene birlikte katılan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Cem Yılmaz, "Duygularınızı öğrenebilir miyiz?" sorusuna her zamanki esprili tarzıyla yanıt verdi. Yılmaz, "Yeniden doğmuş gibiyiz. Ben ilk defa mezun oluyorum" ifadelerini kullandı.

Ahu Yağtu ise mezuniyet törenine dair hislerini kısaca "Heyecanlıyız" sözleriyle dile getirdi.

Törenden yansıyan fotoğraflar ve videolar sosyal medya platformlarında kısa sürede yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar, Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu’nun oğullarının bu önemli gününde bir arada olmasını olumlu yorumlarla karşıladı. Eski eşlerin yapıcı tutumu ve sergiledikleri aile tablosu takdir topladı.

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