Cemre Baysel ve Blok3 hakkında ‘aşk’ iddiası: Beraber görüntülendiler

Ünlü oyuncu Cemre Baysel, sosyal medyada yayılan bir kare ile gündeme geldi. Masada oturan kişinin Baysel olup olmadığı kesinleşmese de görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Bazı kullanıcılar karedeki kişinin ünlü oyuncu olduğunu savunurken, bazıları ise “benzetme olabilir” yorumunu yaptı. İddiaları güçlendiren bir başka detay ise Baysel’in kısa süre önce Blok3’ün bir şarkısını Instagram hikâyesinde paylaşması oldu.

26 yaşındaki oyuncu, son yıllarda Sol Yanım, Baht Oyunu, Ramo ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... gibi dizilerdeki performansıyla dikkat çekmişti. Özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Baysel, daha önce oyuncu meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile uzun süreli bir ilişki yaşamış, çiftin ayrılığı sosyal medya paylaşımlarıyla kesinleşmişti.

Şimdi ise Baysel’in adı Blok3 ile anılıyor. İkilinin birlikte görüntülenmesi sosyal medyada, “Yeni bir aşk mı doğuyor?” sorularını beraberinde getirdi.