Cengiz Kurtoğlu’ndan iyi haber: Usta sanatçının son sağlık durumu belli oldu!

"Saklı Düşler", "Küllenen Aşk" ve "Yorgun Yıllarım" gibi eserlerle Türk müziğine damga vuran usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, geçtiğimiz günlerde hayranlarını korkutan bir sağlık sorunu yaşamıştı. Şiddetli burun kanaması şikayetiyle hastaneye başvuran Kurtoğlu’nun yapılan tetkiklerinde, iki kalp damarının tıkalı olduğu tespit edilmişti.

STENT TAKILDI, TEDAVİ SÜRÜYOR

Hastaneye kaldırılmasının ardından acil müdahale edilen 66 yaşındaki sanatçının tıkalı damarlarından birine stent takıldı. Doktorların titizlikle yürüttüğü süreçte, diğer tıkalı damara ise bir ay sonra müdahale edileceği bildirilmişti. Operasyonun ardından taburcu edilen Kurtoğlu’nun sağlık durumu merak konusu oldu.

MENAJERİNDEN "DİNLENİYOR" MESAJI

Usta sanatçının son durumuna ilişkin beklenen açıklama menajerinden geldi. Gel Konuşalım programına özel açıklamalarda bulunan menajeri, Kurtoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Cengiz Bey'in genel durumu şu an gayet iyi. Bu hassas süreçte biraz sakinlik istiyor ve telefonlardan uzak durmayı tercih ediyor. Şu an evinde dinleniyor ve bir sonraki operasyon için güç topluyor."

Kurtoğlu'nun bir ay sonra gerçekleşecek olan ikinci müdahale öncesinde moralinin yüksek olduğu ve doktor kontrolünde istirahatini sürdürdüğü öğrenildi.