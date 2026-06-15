Cengiz Kurtoğlu'ndan korkutan haber: Konseri ertelendi!

Ses sanatçısı Cengiz Kurtoğlu, Ankara'daki sahne programına katılmak üzere hareket halindeyken trafik kazası geçirdi. Edinilen bilgilere göre, ünlü sanatçının içinde bulunduğu araç, Konya yolunda bir başka araçla kazaya karıştı.

AYAĞINDA ÇATLAK TESPİT EDİLDİ

Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından hastaneye sevk edilen Cengiz Kurtoğlu, sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan tetkikler sonucunda sanatçının ayağında çatlak oluştuğu tespit edildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Kurtoğlu'nun, tedbir amaçlı bir süre dinleneceği öğrenildi.

ANKARA KONSERİ ERTELENDİ

Yaşanan kaza nedeniyle sanatçının 16 Haziran Salı günü başkentte vermeyi planladığı konser ertelenmek zorunda kaldı. Kazanın ardından Cengiz Kurtoğlu’nun resmi sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına yönelik yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli dinleyicilerimiz, 16.06.2026 Salı günü gerçekleşmesi planlanan fevkalade Ankara sahnemiz, sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih, en yakın zamanda paylaşılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederim. Sevgiyle..."

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yeni konser tarihinin sanatçının tedavi sürecinin ardından kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.



