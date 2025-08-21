CEO kovulmuştu: Coldplay’den 'Kiss Cam' açıklaması

Coldplay’in Boston’da gerçekleştirdiği konser sırasında yaşanan “kiss cam” (öpücük kamerası) olayı, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Konser esnasında dev ekrana yansıtılan görüntülerde, yapay zeka şirketi Astronomer’ın CEO’su Andrew Byron ile İnsan Kaynakları Direktörü Kristin Cabot yer almıştı.

İkilinin evli olmalarına rağmen aralarında ilişki bulunduğu iddiaları kısa sürede gündeme gelmiş, olayın ardından Byron ve Cabot görevlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Solist Chris Martin ise o gece sahnede yaptığı esprili yorumla dikkat çekmişti: “Ya gizli bir ilişkileri var ya da sadece çok utangaçlar.”

Söz konusu anlar kısa süre içinde sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşırken, “kiss cam” uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı da merak konusu olmuştu.

Chris Martin, grubun İngiltere’deki son konserinde bu tartışmalara yanıt verdi. Uygulamanın devam edeceğini belirten Martin, “Kamerayı kaldırmayı düşünmüyoruz. Hayat size limon veriyorsa, limonata yapın” ifadelerini kullandı.

Coldplay solisti, seyirciyle doğrudan etkileşimin konserlerin eğlenceli atmosferini güçlendirdiğini, bu nedenle “kiss cam” geleneğinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.