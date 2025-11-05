Ceyda Ateş’in sitesinde timsah paniği!

Ekim 2018’de Buğra Toplusoy’la evlenerek ABD’ye yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, Miami’de yaşadığı sitede timsah görülmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sosyal medya hesabından sık sık Amerika’daki yaşamına dair paylaşımlar yapan Ateş, bu kez takipçilerini endişelendiren bir gönderiyle gündeme geldi.





Ceyda Ateş, sitede dolaşırken yakalanan dev timsahın fotoğrafını paylaşarak, “Bizim sitede gezerken yakalamışlar. Şimdi doğal alanına geri bırakılacak. Gerçekten çok büyük bir timsahtı” ifadelerini kullandı.





Olay, site sakinleri arasında kısa süreli paniğe neden olurken, timsahın yetkililer tarafından güvenli bir şekilde doğal yaşam alanına bırakıldığı öğrenildi.