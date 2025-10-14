Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Cinayeti çözdüm' demişti... Güllü'nün oğlu Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulundu

14.10.2025 17:30:00
Haber Merkezi
Adli Tıp raporu, şarkıcı Güllü’nün zehirlenme iddialarını çürüttü; ölümünün yüksekten düşmeye bağlı olduğu ortaya çıktı. Oğlu, sosyal medyada açıklama yapan Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin merakla beklenen Adli Tıp Kurumu’nun kesin raporu açıklandı. Raporda, Güllü’nün zehirlenerek öldüğüne dair herhangi bir tıbbi bulgu bulunmadığı belirtildi. Ölümün yüksekten düşmeye bağlı kırıklar, beyin kanaması ve iç kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi. Hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına eklenmek üzere Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

OĞLU, KOBRA MURAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bu gelişmenin ardından Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in, şarkıcı Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

'Kobra Murat' olarak bilinen şarkıcı Murat Divandiler geçen günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla Güllü'nün ölümüyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibi hissediyorum. Odada yaşananları size anlatıyorum; Güllü, o saatte hep TikTok'ta canlı yayın yaparmış. Lavaboya giriyor, elbisesini giriyor, saçını başını düzeltiyor, lavabodan çıkıyor. 'Hazır mıyız?' diyor. Sonra bakıyor ki cam açık, kızlar camdan aşağıda Eşref diye birisiyle konuşuyor. Eşref'e şak şak atıyorlar, 'Biz geliyoruz' diyorlar. Annesi de bunu diyor, 'O ne lan?' diyerek hiddetle oturuyor. Kızlar da 'Hadi görüşürüz' diye kaçmaya çalışıyor. Güllü de onları omuzundan tutuyor, Güllü'nün tırnaklarında DNA çıkmamasının sebebi bu. Kızları çekiyor. Kızlar da 'Bırak' diyor, orada sesler geliyor. Ya Güllü'nün eli kayıyor ya da kız 'Bırak' deyip Güllü'yü itiyor. Sultan. Bence Sultan."

Ayrıca Güllü’nün tırnaklarında DNA çıkmamasının bu nedenle normal olduğunu savunmuştu.

