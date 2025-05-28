Cinsel taciz suçlamasından beraat etti: Hollywood'a resmen geri döndü

Kevin Spacey, kariyerini olumsuz etkileyen onlarca cinsel taciz iddiasından sonra suçsuz bulunarak yeniden sahnelere dönüyor. Ünlü aktör, yeni film projeleriyle adından söz ettirmeye başladı.

YÖNETMEN KOLTUĞUNA OTURUYOR, BAŞROLÜ DE ÜSTLENİYOR

Cannes Film Festivali’nde Yaşam Boyu Başarı ödülüne layık görülen Spacey, 20 yıl aradan sonra yönetmen koltuğuna oturacak. Variety’nin haberine göre, Spacey’nin yöneteceği ve başrolünde oynayacağı aksiyon-gerilim türündeki “Holiguards” filmi geçtiğimiz yıl Meksika’da çekildi.

Filmde Dolph Lundgren, Tyrese Gibson, Brianna Hildebrand, Disha Patani ve Eric Roberts gibi önemli isimler Spacey’ye eşlik edecek. “Holiguards”ın, çok sayıda devam filmiyle seriye dönüşmesi planlanıyor ve filmin bütçesi 10 milyon dolar olarak açıklandı.





GEÇMİŞTE YAŞANANLAR

Oscar ödüllü aktör, İngiltere’de 2005-2013 yılları arasında Gloucestershire bölgesinde dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçlamayla karşı karşıyaydı. Spacey, suçlamaları reddetmiş ve yargılama sonunda suçsuz bulunmuştu.