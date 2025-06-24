Çocuklar Duymasın'ın yıldızı evlenmişti: Furkan Kızılay'dan ayrılık sorularına net yanıt!

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı “Havuç” karakteriyle tanınan, ardından Survivor yarışmasında da boy gösteren oyuncu Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz ile hayatını birleştirdi.

Kızılay, geçtiğimiz yılın sonlarında Paris’te romantik bir evlenme teklifinde bulunmuş, Yılmaz’ın “Evet” yanıtı vermesiyle bu özel anları Instagram hesabından paylaşmıştı.

Uzun süredir aşk yaşayan çift, 19 Mayıs’ta aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Nişan karelerini sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşan çift, 2 Haziran’da sevdiklerinin katıldığı bir düğünle evlendi.





“HANIMIMI MI SÜREKLİ PAYLAŞAYIM?”

Furkan Kızılay, sosyal medyada bir takipçisinin yönelttiği “Ayrıldın mı sen Emre? Hiç eşinle fotoğrafların yok” sorusuna esprili ama net bir yanıt verdi.

Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“DM'lere bakıyordum da, demişler ki ‘Hiç eşinle bir şey paylaşmıyorsun.’ Daha kaç tane paylaşmam lazım acaba? Ne yapayım ağabey, hanımımı mı paylaşayım sürekli? Burası benim Instagram hesabım, arada bir beraber paylaşım yapıyoruz, arada bir ben tek başıma…”



