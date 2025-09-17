Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.09.2025 13:44:00
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen çiftinden mutlu haber: Bebekleri dünyaya geldi!

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi, kız bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. İlk kez baba olan Çelebi, haberi “Doğdu” notuyla duyurdu.

Çok Güzel Hareketler 2 programının sevilen oyuncuları Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi, 2021 yılında dünyaevine girmişti.

Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

Heyecanları günden güne artan çift, kısa süre sonra kız bebek beklediklerini açıkladı.

Sabaha karşı arabada çektikleri bir video ile doğuma gittiklerini paylaşan Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi, bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan Emin Oğuz Çelebi, güzel haberi sosyal medya hesabından “Doğdu” notuyla duyurdu.

