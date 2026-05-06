Coşkun Sabah son durumunu paylaştı: Kadir İnanır’dan yeni kare

Türk sinemasının "Tatar Ramazan"ı, usta oyuncu Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini korkutmuştu. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilen ancak fizik tedavi süreci devam eden İnanır’ı, yakın dostu şarkıcı Coşkun Sabah ziyaret etti.

"ONU ÇOK İYİ GÖRDÜM"

Tedavi gördüğü merkezde usta oyuncuyla bir araya gelen Coşkun Sabah, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İnanır ile çekildiği bir fotoğrafı yayımlayan Sabah, usta sanatçının moralinin yerinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dün doktor Erkan Kaya ile birlikte Türkiye'ye mâl olmuş, ülkenin değeri olmuş, çok önemli şahsiyeti Kadir İnanır'ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu. Gözlerinin içi güldü ve onu çok iyi gördüğümü söyleyebilirim, acil şifalar dileklerimle."





Geçirdiği zorlu operasyonların ardından rehabilitasyon süreci devam eden Kadir İnanır’ın, doktor gözetiminde istirahat ettiği biliniyor. Coşkun Sabah’ın paylaştığı fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni alırken; sosyal medya kullanıcıları usta oyuncu için "geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.