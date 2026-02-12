Ahmet Özer, Kadir İnanır'ı ziyaret etti: 'Toplumun her kesiminin sürece katılması önemli'

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, hastanede tedavi gören 76 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır'ı ziyaret etti.

İnanır’a yaptığı ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özer, "Değerli dostum Kadir İnanır’ı ziyaret ettim. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

"KADİR İNANIR BUNU YAPAN KİŞİLERDEN BİRİ"

Özer'in paylaşımında ayrıca şu mesajlar vardı:

Bu vesileyle ona dair bir yazımın da yer aldığı kitabımı kendisine imzaladım, çok mutlu ve memnun oldu. Zaman, geçmiş, bugün ve gelecek üçgeninde dönüp duruyor. Biz de geçmiş anılara, bugün ve gelecek üzerine hasbihal ettik.

Kadir İnanır benim gençliğimden beri filmlerini büyük bir heyecanla seyrettiğim, üniversitede öğretim üyesi iken şahsen tanımaktan büyük memnuniyet duyduğum, dik duruşunu büyük bir takdirle ve onur duyarak izlediğim değerli bir kişidir. Bu vesile ile bir aktör, bir aydın, cesur bir barış elçisi olarak üzerinde durmak gerekir. Çünkü içinden geçtiğimiz bu çetin günlerde Kadir İnanır gibi değerlere büyük ihtiyaç vardır.

Barışın egemen olduğu demokratik bir değişim için gerçeğe, gerçeği dile getirmek için de cesur insanlara ihtiyaç vardır... Kadir İnanır o cesur insanlardan biridir. O sanatıyla topluma önemli ve güzel mesajlar verdi. İnsanların konuşmaya korktuğu en zor koşullarda bile sözünü esirgemeyen, gerçeği haykıran tavrıyla sanat dünyasından çıkmış bir figür olarak büyük taktir topladı.

Toplumsal barıştan yana olan insanlar onun şahsında kendini görüyor; sesinde kendi sesini duyuyor.

Böyle zamanlarda toplumun her kesiminin sürece katılması önemli. Bu noktada göz önünde olanların, toplumun etkilendiği kanaat önderlerinin, aydınların, sanatçıların aktörlerin öne çıkması, ses vermesi gerekir. Topluma mal olmuş bir insan olarak Kadir İnanır bunu yapan kişilerden biri. Bu yüzden de yaptıkları, söyledikleri, duruşu takdir topladı.

İyi ki varsın değerli dostum.

Barış ve demokrasi inancı ile en kısa zamanda sağlığına kavuşman en temel dileğimizdir… "